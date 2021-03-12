Программа «Артемида» и спутник: Украина и США обсудили сотрудничество в сфере космоса

Программа «Артемида» и спутник: Украина и США обсудили сотрудничество в сфере космоса

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12.03.2021 16:55

Укринформ

Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай и представители посольства США в Украине обсудили перспективы активизации сотрудничества в космической сфере во время рабочей встречи.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госкосмоса.

"В ходе встречи стороны отметили перспективы активизации сотрудничества Украины и США, учитывая успешный совместный проект «Антарес» и принимая во внимание растущую заинтересованность в разработке новых совместных проектов в контексте программы «Артемида» и запуска украинского спутника "Сич-2-30 (2-1)", – говорится в сообщении.

Рабочая встреча председателя Государственного космического агентства Украины с представителями Посольства США / Фото: nkau.gov.ua

В частности, председатель ГКА акцентировал внимание на необходимости изучения вопроса возобновления действия Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое утратило силу 22 января 2019 года.

Кроме этого, стороны согласовали вопрос заключения Меморандума о взаимопонимании между ГКА и Министерством обороны США относительно сотрудничества в сфере безопасности космических полетов и предоставления информации и услуг по космической ситуационной осведомленности.

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Как сообщал Укринформ, 20 февраля 2021 года состоялся успешный запуск двухступенчатой ​​украинско-американской ракеты-носителя "Антарес" с острова Уоллопс (США). Двухступенчатая ракета-носитель "Антарес" разработана американской компанией Northrop Grumman с возможностью установки третьей ступени, которой стал Cygnus. Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ".

По материалам: Укринформ