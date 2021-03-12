Китай запустил ракету с экспериментальным спутником

12.03.2021 10:41

Укринформ

Власти Китая в пятницу, 12 марта, запустили ракету-носитель "Чанчжэн-7A Y2" с космодрома Вэньчан.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Ракета-носитель, которая должна вывести на орбиту экспериментальный спутник, стартовала с космодрома в 01:51 по пекинскому времени.

Данный спутник будет в основном использоваться для проведения на орбите испытаний новых технологий, включая мониторинг космической среды.

Отмечается, что "Чанчжэн-7A Y2" – модифицированная версия ракеты "Чанчжэн-7", она представляет собой новое поколение разработанных и построенных Китаем высокоорбитальных ракет среднего размера. Ее грузоподъемность составляет не менее 7 тонн для геосинхронной орбиты.

При взлетной массе 573 тонны новая ракета-носитель имеет большую грузоподъемность, чем предыдущие модели. Основные ракеты-носители Китая, находящиеся в эксплуатации, могут поднимать 5,5 тонны полезной нагрузки на геосинхронную переходную орбиту, а "Чанчжэн-7А" способна отправить на высокую орбиту полезную нагрузку весом не менее 7 тонн.

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Для "Чанчжэн-7А" используется экологически чистое топливо, состоящее из жидкого кислорода и керосина. Ее запуск знаменует собой модернизацию китайских ракет-носителей среднего размера.

Как сообщал Укринформ, компания SpaceX Илона Маска в четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink.

Фото: Синьхуа

По материалам: Укринформ