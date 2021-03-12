Google хочет налогов от YouTube-блоггеров с просмотров в США

Google хочет налогов от YouTube-блоггеров с просмотров в США

11.03.2021 19:14

Укринформ

Компания Google планирует получать налог с доходов зарубежных YouTube-блоггеров от просмотров контента в США.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Укринформ.

«С июня 2021 компания Google может начать получать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно быстрее указать налоговую информацию в AdSense. Если вы не предоставите необходимые сведения в 31 мая 2021, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать воздерживаться налог по ставке 24% », – отмечается в сообщении.

Размер налоговой ставки варьируется от 0% до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об избежании двойного налогообложения.

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Как отмечается, предоставлять компании Google налоговую информацию обязаны все участники партнерской программы YouTube независимо от страны проживания. Если их доходы, сгенерированные в США, облагаются налогом в соответствии с законодательством этой страны, компания Google должна содержать по платежам необходимые суммы.

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Требования к содержанию налога могут отличаться в зависимости от того, резидентом какой страны является пользователь, претендует он на налоговые льготы в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения, а также от того, какой у него тип аккаунта AdSense – индивидуальный или корпоративный.

По материалам: Укринформ