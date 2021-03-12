Cтудент из Николаева разработал клавиатуру-перчатку
Cтудент из Николаева разработал клавиатуру-перчатку
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11.03.2021 18:17
Укринформ
Студент факультета компьютерных наук Черноморского Национального университета имени Петра Могилы из Николаева Сергей Овчар разработал клавиатуру-перчатку MOPBOARD, которая является удобной и дешевле существующих аналогов.
Об этом сообщила пресс-служба ЧНУ им. П.Могилы, передает Укринформ.
«Основными преимуществами продукта является его компактность и удобство пользования. Устройство можно использовать как клавиатуру или мышку, оставляя свободу движений. Еще одним преимуществом будет значительно ниже аналогов стоимость продукта», – говорится в сообщении.
Ключевую роль в функционировании клавиатуры исполняют гироскопы – устройства, способные точно измерять углы наклона предмета в пространстве.
Эта клавиатура беспроводная, а ее заряда хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Также она предусматривает защитный корпус для уязвимых элементов и, по словам разработчика, «чтобы ее сломать, нужно очень постараться».
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Проект уже был представлен потенциальным потребителям и инвесторам, в том числе на конкурсе стартапов ЧНУ имени Петра Могилы Startup BSNU 2020 (конкурс инновационных студенческих проектов в области информационных технологий).
Сейчас Сергей усовершенствует устройство, в частности, планирует добавить функцию управления жестами для упрощения работы.
Фото: пресс-служба ЧНУ
По материалам: Укринформ