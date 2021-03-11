В Украине товары тоже уже доставляют дроны и роботы

10.03.2021 16:37

Укринформ

Экологические способы доставки товаров сделают здоровыми и людей, и окружающий мир

Glovo, Bolt, Rocket – украинские компании-сервис доставки еды и продуктов, которые хорошо знакомы многим горожанам в Украине. Последняя из них с помощью мобильного приложения работает в 27 городах Украины.

Доставка заказов на сегодня осуществляется на мото- и автотранспорте, велосипедами или пешком. Впрочем, по мнению директора по маркетингу сервиса Олега Любарца, будущее в этом деле за эко-доставкой: электрокарами, дронами и роботами. Об этом он заявил во время интервью на канале ICTV.

Не слишком ли смело? Люди давно мечтают о доставке товаров дронами прямо под дверь. А работают ли уже где-то сегодня службы доставки товаров дронами?

Но начали американцы

Похоже, мечта становится реальностью. Еще в апреле 2019 года американская компания Wing первой (среди других служб доставки) получила разрешение на коммерческую доставку товаров дронами. И с тех пор служба активно работает в штате Вирджиния, сообщает tokar.ua.

«Получив сертификат коммерческого авиаперевозчика, – рассказывает Генеральный директор компании Джеймс Баргес, – Wing может доставлять товары людям, которые живут не в поле зрения оператора беспилотников, а за много километров. Пока максимальная дистанция составляет 20 км (10 км до вашего дома, и 10 км обратно), а летит аппарат со скоростью 25 км/ч. Сейчас дроны доставляют только негабаритные товары. А именно продукты питания или медицинские товары. С усовершенствованием дронов и самой службы расширится и ассортимент».

Компания Wing не единственная, использующая дроны-курьеры. В июле 2019 компания UPS, одна из крупнейших в мире компаний по доставке грузов и ведущая транспортная компания с представительствами в более 220 странах и регионах, запустила подразделение UPS Flight Forward, который фокусируется на создании беспилотников для доставки товаров.

Также в 2019 году компания запустила тестовую доставку медикаментов из аптек в городе Кэри, Северная Каролина. Испытания прошли успешно, и в прошлом году несмотря на волны ограничений из-за пандемии UPS Flight Forward расширила доставку на несколько других городов США.

Для создания своего флота беспилотников UPS заключила соглашение со стартапом Matternet и для доставки использует его дроны Matternet M2. К сожалению, пока речь идет не о прямых перелетах от двери к двери, дроны позволяют быстро переносить товары со склада в определенный район, а «последнюю милю» они преодолевают на автомобилях.

А когда в Украине БПЛА начнут доставлять почту, товары, лекарства?

Еще в 2015 году, во время проведения конференции iForum, компания «Новая почта» показала работающий прототип дрона-почтальона, который может использоваться для доставки малогабаритных грузов клиентам. Об этом сообщил Lemarbet.

Стоимость одного квадрокоптера среднего класса на данный момент составляет $ 300-500, что можно назвать вполне доступной суммой, учитывая быструю окупаемость за счет экономии на транспортных расходах.

Сейчас основным препятствием на пути к активному коммерческому использованию дронов выступают не технические, а законодательные и разного рода регуляторные вопросы.

Пока же доставка грузов при помощи квадрокоптера носит, скорее, пробный характер. Коптеры охотно применяются в рекламе, для показательной доставки товаров во время промо-акций, и для достижения вау-эффекта: прохожие с удовольствием снимают и фотографируют дроны, распространяя видео и фото в социальных сетях. Но эксперты по логистике уверены, что в будущем доставка товаров дронами станет обычным делом.

Как и что сегодня могут доставлять клиентам работы?

Для решения проблемы «последней мили», то есть доставки до дверей клиента, ряд компаний используют или разрабатывают автономных роботов. Как правило, это небольшие устройства, которые двигаются с помощью колес и электромотора.



Груз должен попадать прямо к порогу

Один из самых известных стартапов в этой области, американская компания Starship Technologies занимается доставкой еды работами. В январе 2021 году она достигла отметки в 1 млн доставок. Это в 9 раз больше, чем в августе 2019 года, сообщает Business Insider.

Стоит отметить, что Starship Technologies в целом нашла интересную нишу для своей деятельности. Работы оперируют на небольших расстояниях и могут доставлять товары в радиусе 6 км. Для перемещения они используют пешеходные дорожки.

На данный момент главная сфера применения роботов Starship Technologies – это кампусы университетов в США, для них компания выпустила специальное приложение, позволяющее студентам заказывать еду и продукты в кафе и магазинах.

В отличие от Starship Technologies, американская компания по робототехнике Nuro использует большего робота, который движется по автомобильным дорогам. В прошлом году Nuro представила его во втором поколении, он получил название R2. Nuro стала первой службой доставки в Калифорнии без водителей, сообщает BBC.

Транспортные средства фирмы будут ограничены в скорости до 56 км/ч, и смогут работать только в условиях "благоприятной погоды", доставляя товары весом до 190 кг из локальных магазинов.

Если дроны и роботы в курьерском деле еще в перспективе, то какой способ доставки в городе сегодня самый быстрый?

Оказывается это – велосипед. Ведь в отличие от автомобиля, велосипедист не тратит времени на стояние в пробках, и ему не нужно тратиться на бензин. К примеру, экологическая служба доставки Delfast на электровелосипедах, которая привозит купленную вещь к вашему дому в течение одного часа, работает уже более шести лет. А три года назад на киевском велодроме электробайк, на котором осуществляются эти доставки, проехал на одном заряде 370 километров, установив мировой рекорд Гиннесса. Об этом рассказал «Хмарочос»,



Электробайк помог переориентировать бизнес

Основатели компании Delfast Даниил Тонкопий и Сергей Денисенко обязаны случаю удачной переориентацией их бизнеса. «В сентябре 2017 года мы с Сергеем привезли наши байки на выставку в Лас-Вегас и одновременно запустили Kickstarter-кампании (то есть сайт для привлечения денежных средств на реализацию проекта по схеме добровольных пожертвований), – рассказал Даниил Тонкопий. – Люди видели байк на выставке и спрашивали, где можно его купить. Мы всех отправляли на Kickstarter. Тогда у нас не было даже интернет-магазина. Такой шаг позволил нам сделать первые продажи и вообще выйти на рынок, ведь до этого мы были курьерской компанией и использовали байки только для собственных задач».

В разгар кампании в Kickstarter был поставлен и рекорд Гиннесса. 370 км на одном заряде, тогда как другие байки в среднем могут преодолеть лишь 30 километров.

Когда Delfast работал только как курьерская компания, то у них по несколько раз в день спрашивали, можно ли купить такой байк. Поскольку для украинского рынка байки пока были слишком дороги, компания сориентировалась на мировой.

Дела шли неплохо. Когда случился коронавирус, в марте 2020 года продажи упали втрое, а уже в апреле – выросли в 12 раз. То есть в целом по сравнению с прошлым годом, сейчас Delfast продает вчетверо больше мотоциклов.

А что же произошло? «Мы просто изменили посыл, – отмечает Сергей Денисенко. – Раньше акцент был на том, что байк далеко едет, он крутой и модный. А с началом пандемии мы сказали: хотите беречь здоровье и природу, пересаживайтесь с общественного транспорта на электробайки, ведь такой велосипед длиной полтора метра прекрасно помогает сохранять социальную дистанцию ​​и не производит углеродных выбросов. А еще, у нас есть клиенты, с которыми у нас партнерские отношения, например, курьерские компании. Недавно одна курьерская компания в Украине купила у нас 32 байка».

Итак, видим уже действующую эко-доставку.

Обзор Ярослава Шлапака, Киев

По материалам: Укринформ