В «Южном» рассказали, на каком этапе создание космического аппарата «Сич-2-1»

11.03.2021 20:09

Укринформ

Создание космического аппарата «Сич-2-1», запуск которого запланирован на этот год, продвигается по утвержденному графику.

Об этом шла речь на техническом совещании главных конструкторов в конструкторском бюро «Южное», сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КБ.

Отмечается, что в техническом совещании по неотложным вопросам готовности КА «Сич-2-1» к запуску в 2021 году под председательством председателя Государственного космического агентства Владимира Тафтая приняли участие представители предприятий кооперации соисполнителей: НПП «Хартрон-АРКОС ЛТД», НПП «Хартрон-ЮКОМ», КП СПС «Арсенал», НПП «ГП «ЗАО НИИРВ», ГНИП «КОНЕКС», – а также представители Национального центра управления и испытаний космических средств, Минстратегпрома и ПГЗ-ГКАУ.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания о текущем состоянии работ, отметили, что работы выполняют в полном объеме и в соответствии с утвержденным Генеральным графиком завершения создания космической системы «Сич-2-1».

Также были обсуждены вопросы обеспечения текущего финансирования работ по проекту «Сич-2-1». Учитывая необходимые сроки авансирования пусковых услуг, техническое совещание главных конструкторов обратилось к ГКА и Минстратегпрому с просьбой приложить все усилия для скорейшего подписания Постановления КМУ о некоторых вопросах создания космической системы «Сич-2-1».

Относительно готовности космического аппарата «Сич-2-1», в настоящее время ГП «КБ «Южное» совместно с кооперацией соисполнителей уже выполнили следующие работы: разработали конструкторскую документацию; провели автономные отработки подсистем; изготовили габаритно-динамический макет и провели статические и динамические испытания конструкций КА; изготовили и закупили составные части КА отечественного и иностранного производства; собрали летную модель; выполнили 75% работ по программе електрорадиотехничних испытаний.

Читайте также: Украина в этом году может вывести в космос свой спутник

Как сообщал Укринформ, 1 февраля на совещании, посвященном созданию украинских космических аппаратов, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил о необходимости скорейшего создания украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением. Он акцентировал внимание, в частности, на ускорении выполнения задания Президента по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)". По его словам, наличие космических аппаратов ДЗЗ не только будет способствовать решению широкого спектра задач в интересах как экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сейчас тратятся на закупку подобных услуг за рубежом.

По материалам: Укринформ