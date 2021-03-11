В Нидерландах ушел из жизни изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

11.03.2021 05:26

Укринформ

Инженер Лу Оттенс, который изобрел кассеты и участвовал в создании компакт-дисков, умер в возрасте 94 лет.

Об этом сообщает Dutchnews, передает Укринформ.

Отмечается, что Оттенс умер в субботу, 6 марта, в своем доме в провинции Северный Брабант, что в Нидерландах.

Оттенс начал работать в компании Philips в 1952 году. Через восемь лет он возглавил отдел разработки продукции фирмы, который тогда только создали. В течение года он и его команда разработали первый портативный магнитофон, а через два года он совершил революцию, изобретя кассету, которая пришла на смену громоздким бобинам.

В 1963 году первая кассета в пластиковом корпусе была представлена ​​на выставке электроники с лозунгом "меньше, чем пачка сигарет!". Технология была быстро скопирована японцами, но не имела единого формата. Оттенс договорился с Sony про использование запатентованного Philips механизма для внедрения стандартной кассеты, производство которой затем было развернуто во всем мире. Всего было продано более 100 миллиардов таких кассет.

Оттенс также участвовал в разработке компакт-диска, который так же стал стандартом Sony-Philips и которых было продано более 200 миллиардов экземпляров.

Фото: Jerry Lampen ANP

По материалам: Укринформ