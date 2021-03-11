В Японии откроется офис для создания летающих автомобилей
В Японии откроется офис для создания летающих автомобилей
10.03.2021 11:45
Укринформ
Министерство транспорта Японии откроет офис для интеграции работы в направлении создания так называемых летающих автомобилей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Правительство Японии намерено обеспечить практическое применение воздушной мобильности нового поколения в 2023 году.
В летающих автомобилях с электромоторами будут использоваться технологии беспилотных летательных аппаратов.
Представители правительства надеются, что такие автомобили улучшат логистику и снизят загруженность дорог. Они также могут предоставить возможность достигать отдаленных островов и малонаселенных районов.
Офис планируется открыть 1 апреля.
Сотрудники офиса будут заниматься изучением стандартов безопасности транспортных средств и навыков, необходимых для пилотов будущих «летающих автомобилей».
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В офисе будут составляться планы регистрации транспортных средств и управления операциями.
Некоторые представители новой структуры будут базироваться на испытательном полигоне в префектуре Фукусима, где они будут обеспечивать проведение испытательных полетов и заниматься разработкой новых технологий.
Как сообщал Укринформ, американская компания Lift Aircraft представила летающий автомобиль HEXA.
По материалам: Укринформ