В Японии откроется офис для создания летающих автомобилей

В Японии откроется офис для создания летающих автомобилей

10.03.2021 11:45

Укринформ

Министерство транспорта Японии откроет офис для интеграции работы в направлении создания так называемых летающих автомобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Правительство Японии намерено обеспечить практическое применение воздушной мобильности нового поколения в 2023 году.

В летающих автомобилях с электромоторами будут использоваться технологии беспилотных летательных аппаратов.

Представители правительства надеются, что такие автомобили улучшат логистику и снизят загруженность дорог. Они также могут предоставить возможность достигать отдаленных островов и малонаселенных районов.

Офис планируется открыть 1 апреля.

Сотрудники офиса будут заниматься изучением стандартов безопасности транспортных средств и навыков, необходимых для пилотов будущих «летающих автомобилей».

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В офисе будут составляться планы регистрации транспортных средств и управления операциями.

Некоторые представители новой структуры будут базироваться на испытательном полигоне в префектуре Фукусима, где они будут обеспечивать проведение испытательных полетов и заниматься разработкой новых технологий.

Как сообщал Укринформ, американская компания Lift Aircraft представила летающий автомобиль HEXA.

По материалам: Укринформ