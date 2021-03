В Британии обнаружили часть редкого метеорита

Фото

10.03.2021 11:08

Укринформ

Почти 300-граммовую часть метеорита нашли в графстве Глостершир, на юго-западе Англии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

По словам экспертов, это первая часть метеорита, которую в Великобритании нашли с 1991 года. 300-граммовый космический камень образован из углеродного хондрита – вещества, которое содержит органические элементы и аминокислоты (ингредиенты для жизни).

«Это действительно является очень увлекательным. Во всем мире известно об около 65 000 метеоритов, и из них только 51 – углеродные хондриты, упавшие на Землю, как этот», – заявила ученый Сара Расселл.

Читайте также: Ученые сделали шаг к пониманию эволюции Земли – нашли органику в астероиде

Исследователи надеются, что фрагменты космического камня могут дать ответ на вопрос о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле.

Как сообщал Укринформ, пользователи Сети поделились видео, на которых снят полет метеора в небе над Британией в ночь с воскресенья на понедельник, 1 марта.

#meteorite @ProfBrianCox @GranadaReports @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/3YhilMIDOk

— kjbrox (@kjbrox1) February 28, 2021

Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London

По материалам: Укринформ