В Британии обнаружили часть редкого метеорита
В Британии обнаружили часть редкого метеорита
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10.03.2021 11:08
Укринформ
Почти 300-граммовую часть метеорита нашли в графстве Глостершир, на юго-западе Англии.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.
По словам экспертов, это первая часть метеорита, которую в Великобритании нашли с 1991 года. 300-граммовый космический камень образован из углеродного хондрита – вещества, которое содержит органические элементы и аминокислоты (ингредиенты для жизни).
«Это действительно является очень увлекательным. Во всем мире известно об около 65 000 метеоритов, и из них только 51 – углеродные хондриты, упавшие на Землю, как этот», – заявила ученый Сара Расселл.
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Исследователи надеются, что фрагменты космического камня могут дать ответ на вопрос о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле.
Как сообщал Укринформ, пользователи Сети поделились видео, на которых снят полет метеора в небе над Британией в ночь с воскресенья на понедельник, 1 марта.
#meteorite @ProfBrianCox @GranadaReports @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/3YhilMIDOk
— kjbrox (@kjbrox1) February 28, 2021
Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London
По материалам: Укринформ