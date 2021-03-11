В Apple появилась украинская версия сайта

11.03.2021 19:45

Укринформ

Американская компания Apple запустила на своем официальном сайте раздел на украинском языке.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что в настоящее время на украинском языке доступна только часть раздела. Вероятно, компания все еще работает над финализацией разработки раздела, который вскоре будет полностью украинским.

Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.

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Как сообщал Укринформ, в мае прошлого года американская корпорация Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию "ООО "Эппл Украина". Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Фото: EPA/UPG

По материалам: Укринформ