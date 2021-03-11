В Apple появилась украинская версия сайта
В Apple появилась украинская версия сайта
11.03.2021 19:45
Укринформ
Американская компания Apple запустила на своем официальном сайте раздел на украинском языке.
Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что в настоящее время на украинском языке доступна только часть раздела. Вероятно, компания все еще работает над финализацией разработки раздела, который вскоре будет полностью украинским.
Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.
Читайте также: Apple сокращает производство iPhone 12 mini на 70%
Как сообщал Укринформ, в мае прошлого года американская корпорация Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию "ООО "Эппл Украина". Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Фото: EPA/UPG
По материалам: Укринформ