SpaceX запустила ракету с очередной партией спутников Starlink

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11.03.2021 11:47

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска в четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании в Твиттере.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Liftoff! pic.twitter.com/Dth6zbYtR4

— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021

Это уже 21-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

Орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов.

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В общем SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ