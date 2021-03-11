Технологии

SpaceX запустила ракету с очередной партией спутников Starlink

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 1 минута чтения

SpaceX запустила ракету с очередной партией спутников Starlink

SpaceX запустила ракету с очередной партией спутников Starlink

Видео

11.03.2021 11:47

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска в четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании в Твиттере. 

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Liftoff! pic.twitter.com/Dth6zbYtR4

— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021

Это уже 21-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.

Орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов.

Читайте также: Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен на самолетах, кораблях и грузовиках

В общем SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Как записаться на прививку от COVID-19 остатками вакцин

46 минут ago

Конгресс США окончательно одобрил антикризисный пакет Байдена на $1,9 триллиона

1 час ago

Зинченко принял участие в разгромной победе “Манчестер Сити”

2 часа ago

Главы МИД Британии и стран Балтии договорились о сотрудничестве по Украине и Беларуси

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button