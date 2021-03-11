SpaceX запустила ракету с очередной партией спутников Starlink
SpaceX запустила ракету с очередной партией спутников Starlink
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11.03.2021 11:47
Укринформ
Компания SpaceX Илона Маска в четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании в Твиттере.
Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Liftoff! pic.twitter.com/Dth6zbYtR4
— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021
Это уже 21-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.
Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта.
Орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов.
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В общем SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а затем довести их количество до 30 тысяч.
По материалам: Укринформ