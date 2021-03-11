Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера

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11.03.2021 13:40

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало видео с камеры марсохода Perseverance на Красной планете, на котором слышен звук, издаваемый лазерной пушкой марсохода при каждом попадании по камням.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

По данным NASA, 2 марта лазер нанес 30 ударов по горному камню, который находился в примерно 3,1 метра. Щелчок, издаваемый лазерной пушкой при каждом удачном попадании, был записан камерой SuperCam, которая установлена ​​на марсоходе Perseverance.

Отмечается, что астрономы смогут сделать выводы о физической структуре материала (камней), анализируя данные об интенсивности удара лазера.

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«Эти записи показали, что наш микрофон не только хорошо работает, но мы также имеем очень качественный сигнал для наших научных исследований», – заявила ученая Наоми Мюрдок.

Ранее марсоход Perseverance сделал несколько снимков собственной тени при помощи камер для избежания опасностей.

Как сообщал Укринформ, Perseverance прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли.

Фото: NASA/JPL-Caltech

По материалам: Укринформ