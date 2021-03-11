Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера
Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера
Видео
11.03.2021 13:40
Укринформ
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало видео с камеры марсохода Perseverance на Красной планете, на котором слышен звук, издаваемый лазерной пушкой марсохода при каждом попадании по камням.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.
По данным NASA, 2 марта лазер нанес 30 ударов по горному камню, который находился в примерно 3,1 метра. Щелчок, издаваемый лазерной пушкой при каждом удачном попадании, был записан камерой SuperCam, которая установлена на марсоходе Perseverance.
Отмечается, что астрономы смогут сделать выводы о физической структуре материала (камней), анализируя данные об интенсивности удара лазера.
Читайте также: NASA зашифровало сообщение на парашюте марсохода Perseverance
«Эти записи показали, что наш микрофон не только хорошо работает, но мы также имеем очень качественный сигнал для наших научных исследований», – заявила ученая Наоми Мюрдок.
Ранее марсоход Perseverance сделал несколько снимков собственной тени при помощи камер для избежания опасностей.
Как сообщал Укринформ, Perseverance прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли.
Фото: NASA/JPL-Caltech
По материалам: Укринформ