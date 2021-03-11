Jeep представил два люксовых внедорожника

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11.03.2021 11:36

Укринформ

Американская компания Jeep представила два новых внедорожника 2022 Jeep Wagoneer и 2022 Grand Wagoneer.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car and Driver.

В автомобиле 2022 Jeep Wagoneer установлен 5,7-литровый двигатель V8 с мощностью 392 лошадиных силы и крутящим моментом 404 Нм, в то время как 2022 Grand Wagoneer имеет 6,4-литровый двигатель V8 с мощностью 471 лошадиная сила и крутящим моментом 455 Нм. Более того, последний может разгоняться до 96 км в час за 6 секунд.

Jeep представил два люксовых внедорожника / Фото: Jeep

Во внедорожнике Jeep Wagoneer также установлен 25,7-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой Stellantis's Uconnect 5. При этом Grand Wagoneer имеет 30,5-сантиметровый сенсорный дисплей.

Отмечается, что внешняя сторона модели Jeep Wagoneer будет доступна в семи цветах, а Grand Wagoneer – в 10.

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Стоимость базового экземпляра 2022 Jeep Wagoneer составляет 60 тысяч долларов США, а 2022 Grand Wagoneer – 89 тысяч долларов. Продажи новых внедорожников начнутся уже летом этого года.

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По материалам: Укринформ