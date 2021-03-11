Технологии

Jeep представил два люксовых внедорожника

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Jeep представил два люксовых внедорожника

Jeep представил два люксовых внедорожника

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11.03.2021 11:36

Укринформ

Американская компания Jeep представила два новых внедорожника 2022 Jeep Wagoneer и 2022 Grand Wagoneer.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car and Driver.

В автомобиле 2022 Jeep Wagoneer установлен 5,7-литровый двигатель V8 с мощностью 392 лошадиных силы и крутящим моментом 404 Нм, в то время как 2022 Grand Wagoneer имеет 6,4-литровый двигатель V8 с мощностью 471 лошадиная сила и крутящим моментом 455 Нм. Более того, последний может разгоняться до 96 км в час за 6 секунд.

Jeep представил два люксовых внедорожника

Jeep представил два люксовых внедорожника / Фото: Jeep

Jeep представил два люксовых внедорожника

Jeep представил два люксовых внедорожника

Jeep представил два люксовых внедорожника

Jeep представил два люксовых внедорожника

Jeep представил два люксовых внедорожника

Во внедорожнике Jeep Wagoneer также установлен 25,7-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой Stellantis's Uconnect 5. При этом Grand Wagoneer имеет 30,5-сантиметровый сенсорный дисплей.

Отмечается, что внешняя сторона модели Jeep Wagoneer будет доступна в семи цветах, а Grand Wagoneer – в 10.

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Стоимость базового экземпляра 2022 Jeep Wagoneer составляет 60 тысяч долларов США, а 2022 Grand Wagoneer – 89 тысяч долларов. Продажи новых внедорожников начнутся уже летом этого года.

Как сообщал Укринформ, немецкая компания Porsche представила новый электрический автомобиль 2021 Porsche Taycan Cross Turismo.

По материалам: Укринформ

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