Илон Маск за сутки заработал более $25 миллиардов

Илон Маск за сутки заработал более $25 миллиардов

10.03.2021 12:36

Укринформ

Состояние основателя SpaceX и гендиректора компании Tesla Илона Маска за сутки увеличились на $25,1 миллиарда после роста себестоимости акций Tesla.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

Стремительный рост стоимости акций Tesla во вторник стал крупнейшим за последний год для компании.

Сейчас состояние Маска составляет $174 миллиарда, что на $5 млрд меньше, чем у самого богатого человека в мире и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Основатель Facebook Марк Цукерберг занимает третье место – его состояние оценивается в $100 млрд.

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В то же время телеканал CNN сообщает, что на прошлой неделе Маск потерял $27 миллиардов из-за резкого падения стоимости акций Tesla.

По материалам: Укринформ