Технологии

Хакеры заявляют, что взломали 150 тысяч камер наблюдения во всем мире

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Хакеры заявляют, что взломали 150 тысяч камер наблюдения во всем мире

Хакеры заявляют, что взломали 150 тысяч камер наблюдения во всем мире

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10.03.2021 16:35

Укринформ

Международная группа хакеров Advanced Persistent Threat заявила о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada во всем мире.

Об этом сообщает Bloomberg Quint, передает Укринформ.

Хакеры утверждают, что получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada, к видеокамерам в офисах самой компании, в больницах, в полицейских участках, в тюрьмах, школах, на складе компании Tesla в Шанхае.

Хакеры заявляют, что взломали 150 тысяч камер наблюдения во всем мире

По словам хакеров, они стремились показать распространенность видеонаблюдения в мире и легкость взлома этих систем.

Хакеры заявляют, что взломали 150 тысяч камер наблюдения во всем мире

В то же время, как сообщает Reuters, в Tesla China отрицают факт взлома камер видеонаблюдения на заводе в Шанхае, отметив, что киберинцидент коснулся лишь одного из ее поставщиков в провинции Хэнань.

В компании Verkada начали тщательное расследование инцидента.

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Американская компания Verkada, основанная в 2016 году, предоставляет клиентам удаленный доступ к видеонаблюдению.

Как сообщал Укринформ, от 20 000 до 30 000 американских организаций подверглись хакерским атакам из-за недостатков программного обеспечения для электронной переписки Microsoft Corp.

По материалам: Укринформ

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