Apple сокращает производство iPhone 12 mini на 70%

11.03.2021 12:10

Укринформ

Компания Apple сократит производство самой маленькой модели iPhone 12 на 70% из-за отсутствия спроса на модель.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Verge.

Сокращение производства произойдет в первой половине этого года, пишет Nikkei Asia. Компания сделала запрос отдельным поставщикам о прекращении производства специфических компонентов для iPhone mini. Отмечается, что другие детали перераспределяются на модели Pro и Pro Max.

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Несмотря на сокращение объемов производства, его все равно планируют увеличить по сравнению с 2020 годом. В частности, Apple планирует выпустить 75 млн телефонов в первой половине года и 230 млн – за весь 2021 год.

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В прошлом месяце в Reuters рассмотрели данные аналитиков и обнаружили, что продажи 12 mini составляли только 5% от продаж смартфонов Apple в первой половине января.

По данным Nikkei, по состоянию на конец прошлого года модель мини составляла от 10% до 15% заказов iPhone 12 от Apple.

Фото: Rie Ishii

По материалам: Укринформ