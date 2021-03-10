Технологии

В Украине за месяц к 4G подключили почти 1800 населенных пунктов

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В Украине за месяц к 4G подключили почти 1800 населенных пунктов

В Украине за месяц к 4G подключили почти 1800 населенных пунктов

10.03.2021 12:57

Укринформ

Мобильные операторы в течение февраля 2021 года подключили к высокоскоростному мобильному интернету 1789 населенных пунктов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что в прошлом месяце в 460 городах и селах, где проживают около 126,6 тыс. украинцев, 4G появился впервые. Сейчас 4G есть в 22,6 тыс. насалених пунтках по всей Украине.

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В Минцифры напоминают, что благодаря реализации проекта LTE900, который стартовал в июле 2020 года, более 7,7 млн украинцев, проживающих в 12,9 тыс. населенных пунктов, получили 4G. При этом более 2,1 млн украинцев в 6 тыс. городов и сел получили 4G впервые.

Как сообщал Укринформ, в Министерстве цифровой трансформации планируют в этом году значительно расширить покрытие скоростным мобильным интернетом и реализовать доступ к нему для всех слоев населения. В общем план обеспечения населения интернетом рассчитан до 2022 года.

По материалам: Укринформ

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