В России замедлили работу Twitter

10.03.2021 14:22

Укринформ

Роскомнадзор заявил о том, что замедляет работу Twitter в России, впервые применив так называемый закон о суверенном Рунете.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Укринформ.

"Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что целью таких мер является "защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".

В частности, в Роскомнадзоре утверждают, что Twitter в период с 2017 года "не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств". Общее число таких постов, по данным российского ведомства, превышает 3 тысячи.

В Роскомнадзоре также пригрозили корпорации Twiiter ужесточением мер вплоть до блокировки, если она "продолжит игнорировать закон".

В то же время пользователи интернета в РФ и за рубежом в среду сообщают, что сайты ряда органов власти РФ, в частности правительства, Роскомнадзора, Следственного комитета, Государственной думы, перестали открываться.

Пользователи сервиса Downdetector информируют о сбоях в работе одного из крупнейших российских провайдеров – "Ростелекома". В самой компании объяснили это проблемами с оборудованием, утверждая, что проблемы не связаны с решением Роскомнадзора замедлить работу Twitter.

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Как сообщалось, в 2019 года в РФ был принят закон о суверенном Рунете, позволяющий "изолировать" российский сегмент интернета.

Роскомнадзор ранее называл Twitter "злостным нарушителем" законодательства, запрещающего распространение противоправной информации. 5 марта ведомство сообщило о составленных протоколах об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.

По материалам: Укринформ