Маск назвал причину взрыва корабля Starship после удачной посадки

Фото, видео

10.03.2021 09:29

Укринформ

Причиной взрыва десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, который осуществила компания Илона Маска SpaceX на прошлой неделе, стало вытекание гелия в двигатель при приземлении.

Об этом сообщил Маск в Твиттере, передает Укринформ.

По его словам, двигатель SN10 имел низкую тягу из-за вероятно частичного попадания гелия из топливного бака.

Just prior to SN11 being placed onto the launch mount, SpaceX employees lowered down each and every landing leg. Testing them, so unlike during the SN10 flight; they will hopefully deploy properly this time. pic.twitter.com/LJVl6zpnmo

— Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) March 9, 2021

Маск отметил, что после этого были проведены множественные исправления в работе для испытаний следующего прототипа – SN11.

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.

➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

Корабль Starship спроектирован для многоразового применения с целью транспортировки больших грузов и значительного количества людей.

Читайте также: В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

Как сообщал Укринформ, 3 марта в 19:49 по киевскому времени Starship SN10 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался около 20:50, но затем его дважды переносили.

Во время испытаний Starship SN10 в течение нескольких минут поднялся до запланированной высоты и перешел в режим управляемого падения. В отличие от предыдущих двух попыток, на этот раз двигатели корабля сработали в соответствии с определенным алгоритмом. Ракета совершила успешную посадку на специальную площадку, расположенную вблизи стартового стола. Но после приземления оказалось, что корабль был несколько наклонён в одну сторону. Часть его корпуса загорелась, и через несколько минут ракета взорвалась.

Читайте также: SpaceX согласилась запустить украинский спутник

9 марта SpaceX установила на своем пусковом комплексе в Техасе 11-й прототип своего межпланетного многоразового корабля Starship.

По материалам: Укринформ