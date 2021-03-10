Марсоход Perseverance сделал своеобразное «Селфи»

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10.03.2021 22:20

Укринформ

Марсоход американского космического агентства (NASA) Perseverance, который 18 февраля приземлился в кратере Иезерово на Красной планете, сделал несколько снимков собственной тени с помощью камер во избежание опасностей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что Кен Кремер со Space UpClose "сшил" два фото в мозаику, которая показывает очертания марсохода и каменистую местность, которую он только начал исследовать.

Как пишет издание, Perseverance – это центральная часть миссии Mars 2020 стоимостью 2,7 млрд долл. которая будет искать признаки древней жизни в районе Иезерово, а также собирать и хранить десятки образцов для будущего возвращения на Землю.

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Perseverance пока преодолел около 70 м на Марсе, сообщили 8 марта члены команды миссии в Твиттере. Его последнее перемещение было необходимо для разведки потенциальной зоны полета для вертолета Ingenuity. Его запуск является первым важным заданием для миссии Mars-2020. По словам членов команды марсохода, после того, как маленький вертолет завершит свои полеты, Perseverance приступит к своей научной работе и сбору проб.

Как сообщал Укринформ, Perseverance прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли. С тех пор он прислал несколько удивительных изображений со своего места посадки.

По материалам: Укринформ