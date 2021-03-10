Франция проводит первые в Европе военные космические учения
Франция проводит первые в Европе военные космические учения
Фото
10.03.2021 18:01
Укринформ
Во Франции проходят первые в истории Европы военные учения Aster X 2021 с применением Воздушно-космических сил.
Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщает командование Воздушно-космических сил Франции.
«Это первые военные космические учения во Франции и в Европе», – заявил руководитель Космического командования ВС Франции генерал Мишель Фридлинг.
Читайте также: Франция начала готовить пилотов для управления спутниками
Согласно программе учений, 60 военнослужащих Воздушно-космических сил отрабатывают различные сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди задач – реагирование с применением космических сил и средств на возможную атаку на спутник со стороны другого космического аппарата, вхождение в атмосферу опасных объектов, выявление спутников-шпионов.
Как отмечают в Космическом командовании, учения являются стресс-тестом эффективности функционирования этой структуры с целью определения путей ее развития.
Учения проходят в Национальном центре космических исследований в Тулузе и завершатся 12 марта. За ними наблюдают эксперты из Германии и США.
Космическое командование Франции создано в июле 2019 года с целью развития стратегии космической обороны.
Фото: Jean-Luc Brunet/armée de l'Air et de l'Espace
По материалам: Укринформ