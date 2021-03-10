Франция проводит первые в Европе военные космические учения

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10.03.2021 18:01

Укринформ

Во Франции проходят первые в истории Европы военные учения Aster X 2021 с применением Воздушно-космических сил.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщает командование Воздушно-космических сил Франции.

«Это первые военные космические учения во Франции и в Европе», – заявил руководитель Космического командования ВС Франции генерал Мишель Фридлинг.

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Согласно программе учений, 60 военнослужащих Воздушно-космических сил отрабатывают различные сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди задач – реагирование с применением космических сил и средств на возможную атаку на спутник со стороны другого космического аппарата, вхождение в атмосферу опасных объектов, выявление спутников-шпионов.

Как отмечают в Космическом командовании, учения являются стресс-тестом эффективности функционирования этой структуры с целью определения путей ее развития.

Учения проходят в Национальном центре космических исследований в Тулузе и завершатся 12 марта. За ними наблюдают эксперты из Германии и США.

Космическое командование Франции создано в июле 2019 года с целью развития стратегии космической обороны.

Фото: Jean-Luc Brunet/armée de l'Air et de l'Espace

По материалам: Укринформ