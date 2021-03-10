До 185 километров в час: в Дании представили мощную электролодку

До 185 километров в час: в Дании представили мощную электролодку

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10.03.2021 12:05

Укринформ

Датская компания Sarvo Marine разработала мощную электрическую лодку Sarvo 37, которая может набирать скорость до 185 км в час.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

В общем 11,3-метровая лодка, которая весит 4780 кг, разработана на 60% из переработанного алюминия. В середине установлен электрический двигатель на 350 кВт. Его мощность составляет 1280 лошадиных сил.

При благоприятных условиях на воде электрическая лодка Sarvo 37 может набирать скорость до 185 км в час. Время зарядки двигателя составляет от 5,5 до 47 часов в зависимости от типа зарядного устройства.

Отмечается, что под палубой находится большая двуспальная кровать, а также отдельный туалет.

Стоимость одного экземпляра пока неизвестна.

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Как сообщал Укринформ, лодка, сделанная жителем села Новоселки Львовской области Мироном Гуменецким в собственном гараже, пересекла Атлантику за 56 дней 3 часа 29 минут и финишировала первой в трансатлантических гонках.

Фото: Sarvo Marine

По материалам: Укринформ