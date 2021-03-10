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Астрономы обнаружили шестую планету вокруг «Оранжевого карлика» в созвездии Водолея

10.03.2021 17:25

Укринформ

Международная группа астрономов обнаружила шестую планету вокруг звезды K2-138, которая находится в созвездии Водолея.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sci-News.

Отмечается, что сама звезда, которая также известна как «2MASS J23154776-1050590» и «EPIC 245950175», расположена в порядка 792 световых лет от Земли.

В 2018 году астрономы обнаружили благодаря орбитальному телескопу «Кеплер» от NASA пять массивных планет, вокруг K2-138. Тогда их назвали K2-138b, c, d, e, и f. Сам размер планет колеблется между размерами Земли и Нептуна.

Более того, они вращаются вокруг звезды K2-138 за 2,35, 3,56, 5,40, 8,26 и 12,76 дней соответственно и имеют очень высокую температуру.

Сейчас астрономы, благодаря космическому инфракрасному телескопу Spitzer, смогли выявить уже шестую планету вблизи K2-138. Она вращается вокруг звезды за 42 дня, а ее радиус в 3,4 раза больше Земли.

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Таким образом, K2-138 стала уже десятой известной звездой с системой, которая состоит из шести или более экзопланет.

Как сообщал Укринформ, международная группа астрономов смогла детальнее изучить экзопланету Gliese 486 b.

Фото: NASA / JPL-Caltech / R. Hurt, IPAC / Sci-News.com.

По материалам: Укринформ