Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен на самолетах, кораблях и грузовиках

Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен на самолетах, кораблях и грузовиках

09.03.2021 17:20

Укринформ

Космическая компания Илона Маска SpaceX хочет начать подключение подвижных крупных транспортных средств – от грузовиков до самолетов и кораблей – к своей спутниковой сети интернет Starlink.

Об этом говорится в запросе компании в Федеральную комиссию по связи США (FCC), передает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Как отмечается в письме директора по спутниковой политике SpaceX Дэвида Голдмана, это позволит расширить спектр широкополосных возможностей, доступных для движущихся транспортных средств по всей территории США и во всем мире.

В то же время Маск уточнил, что Starlink пока не будет доступен для легковых автомобилей Tesla, поскольку оборудование пока слишком большое.

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Как сообщал Укринформ, компания SpaceX установила уже более тысячи спутников для Starlink и продолжает расширять покрытие. Сейчас ожидаются разрешения от регуляторов других стран. В частности, компания зарегистрирована в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, ЮАР и Испании.

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4 марта компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тыс. таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ