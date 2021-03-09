РФ и Китай объединились в «космической гонке» – хотят построить станцию на Луне

РФ и Китай объединились в «космической гонке» – хотят построить станцию на Луне

09.03.2021 18:01

Укринформ

Генеральный директор российского агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

Как сообщает Укринформ, об этом информирует Global Times.

Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции.

Как отмечается, проект будет открыт для стран, которые заинтересованы в нем, и всех партнеров из международного сообщества".

Читайте также: Нацразведка США обвинила РФ в «провокационном поведении» в космосе

"Проект направлен на развитие научного обмена и стимулирование мирных исследований и использование космоса человеком", – говорится в сообщении.

Сотрудничество двух стран в этой сфере предусматривает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите Луны.

Китай и РФ совместно сформулируют дорожную карту построения лунной станции, будут тесно сотрудничать в планировании, проектировании, внедрении и эксплуатации станции.

По материалам: Укринформ