РФ и Китай объединились в «космической гонке» – хотят построить станцию на Луне
РФ и Китай объединились в «космической гонке» – хотят построить станцию на Луне
09.03.2021 18:01
Укринформ
Генеральный директор российского агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции (МНЛС).
Как сообщает Укринформ, об этом информирует Global Times.
Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции.
Как отмечается, проект будет открыт для стран, которые заинтересованы в нем, и всех партнеров из международного сообщества".
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"Проект направлен на развитие научного обмена и стимулирование мирных исследований и использование космоса человеком", – говорится в сообщении.
Сотрудничество двух стран в этой сфере предусматривает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите Луны.
Китай и РФ совместно сформулируют дорожную карту построения лунной станции, будут тесно сотрудничать в планировании, проектировании, внедрении и эксплуатации станции.
По материалам: Укринформ