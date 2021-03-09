Новый прототип Starship установили на космодроме SpaceX

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09.03.2021 09:19

Укринформ

Космическая компания Илона Маска SpaceX установила на своем пусковом комплексе в Техасе 11-й прототип своего межпланетного многократного корабля Starship.

Как передает Укринформ, трансляция с космодрома велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

SN11 был установлен на пусковом комплексе SpaceX возле городка Бока Чика в штате Техас.

Корабль SN11, как ожидается, будет поднят на Суборбитальную площадку А большим краном.

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На прошлой неделе в Твиттере Маск отметил, что планирует переименовать космодром в Звездную базу (Starbase) и построить там целый городок.

По материалам: Укринформ