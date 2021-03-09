Минцифры начинает сотрудничество с инновационным парком UNIT.City

09.03.2021 14:40

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с инновационным парком UNIT.City, предусматривающий создание образовательно-экспериментального центра технологий 5G и представительства экосистемы "Дія".

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает вицепремьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Создаем новые возможности для резидентов UNIT.City и развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий", – написал Федоров.

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По словам министра, партнерство предусматривает:

развитие инновационного предпринимательства и внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни общества;

создание тестовой площадки и в дальнейшем R & D-центра (Research & Development) с использованием технологии 5G на территории UNIT.City;

реализацию совместных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках "Дія.Бізнес";

использование цифровых документов из "Дії" и "Дія ID" после релиза гостями UNIT.City вместо физических документов и ЭЦП.

Как сообщал Укринформ, в Минцифры назвали цифровые проекты, реализованные за год работы правительства.

По материалам: Укринформ