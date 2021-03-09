Apple добавила новую функцию безопасности в iOS 14.5

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09.03.2021 06:21

Укринформ

Компания Apple добавила в бета-версию iOS 14.5 функцию безопасности, которая будет отправлять сообщения, если рядом появится незарегистрированное устройство отслеживания местонахождения пользователя.

Об этом сообщает 9to5Mac, передает Укринформ.

Как пишет издание, в бета-версии iOS 14.5 появилась новая функция под названием «Оповещение о безопасности товаров». С помощью программы «Найди меня» и трекеров от Apple под названием AirTags пользователи будут получать сообщения, если неизвестный объект движется вместе с ними.

Эта функция безопасности в Apple направлена ​​на то, чтобы гарантировать пользователю, что место его пребывания не отслеживается без его ведома.

В то же время функцию AirTags можно выключить в девайсах, если, например, их использует вся семья. Перед отключением Apple присылает сообщение, что пользователь больше не будет получать оповещения о неизвестных объектах

Как уточняет Macrumors, AirTags – устройство отслеживания Bluetooth, которое также предназначается для прикрепления к таким элементам, как ключи и кошельки. Оно позволяет отслеживать их местонахождение через приложение «Найди меня». Apple продолжает разработку девайса и пока не указала конкретную дату выпуска.

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Как сообщал Укринформ, компания Apple выпустила обновление операционной системы macOS Big Sur 11.2.2 для ноутбуков MacBook.

Фото: 9to5mac.com

По материалам: Укринформ