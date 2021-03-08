Tesla готовит обновленную версию бронированного Cybertruck

08.03.2021 22:22

Укринформ

Компания Tesla Илона Маска во втором квартале этого года может представить обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck.

Как передает Укринформ, об этом Маск написал в Твиттере.

«Обновление (Cybertruck – ред.) возможно во втором квартале. Cybertruck будет произведен на заводе в Техасе», – ответил Маск на один из комментариев о возможной дате появления обновленной версии Cybertruck.

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Он также добавил, что "сейчас основное внимание уделяется созданию этого зверя".

Портал Electrek отмечает, что Cybertruck впервые был представлен ​​в ноябре 2019 года. Однако ожидается, что его производство начнется не раньше конца этого года.

Ранее Маск, в частности, предполагал, что размер автомобиля может будет уменьшен. Однако позже в компании отказались от этой идеи.

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Как сообщал Укринформ, 22 ноября 2019 г.основатель Tesla Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, которая используется компанией SpaceX при строительстве ракет. Автомобиль был задекларирован как фактически бронированный автомобиль, однако, во время презентации оказалось, что боковые окна не выдержали теста, который выбрали сами производители.

Фото: electrek.co

По материалам: Укринформ