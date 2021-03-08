Маршрут и визуализация: автопилоты Tesla и Google сравнили в одинаковых условиях

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08.03.2021 12:00

Укринформ

Известный американский экспериментатор провел очередное тестирование высоких автомобильных технологий, сравнив автопилоты Tesla и Google.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Naked Science.

Итак, автор канала Whole Mars Catalog сравнил два самых известных автомобильных автопилота: системы разработки Tesla и Waymo — дочерней структуры Alphabet, владеющей Google.

Экспериментатор взял две точки в городе (судя по всему, это Финикс в Аризоне, но точно не указывается) и попробовал проехать между ними сначала на роботакси Waymo, а затем на своей Model 3. Начало маршрута и его конец были одинаковыми, а вот путь машины выбирали сами. Для пущей безопасности теста его проводили поздней ночью, так что, к сожалению, наблюдать взаимодействие автопилотов с другими участниками движения не удалось.

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Итак, что можно заметить в этом коротком ролике:

Waymo всячески избегает левых поворотов, возможно — как более опасных, из-за чего маршрут занимает восемь минут;

Tesla FSD ведет себя как опытный водитель, знающий город, — выбирает самый короткий маршрут (пять с небольшим минут) и не стесняется совершать смелые маневры с поворотом налево;

в салоне используемого Waymo минивена Chrysler Pacifica Hybrid что-то ужасно дребезжит — видимо, защитное стекло, предотвращающее доступ пассажиров к переднему ряду и органам управления;

обе машины прекрасно визуализируют то, как они видят окружающий мир, просто каждая по-своему;

в обоих случаях движение плавное, без резких разгонов и торможений, автопилоты обязательно останавливаются по требованию знаков;

Tesla иногда не считает нужным включать «поворотники» (возможно, на видео просто не заметно) и может перестроиться через сплошную линию (что запрещено не во всех случаях и часто игнорируется людьми-водителями);

других существенных различий в стратегии вождения непрофессиональному взгляду не заметно.

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Waymo эксплуатируются на ограниченных территориях и получить доступ к сервису их роботакси в качестве пассажира пока можно только по приглашению. Плюс количество тестовых машин ограничено несколькими тысячами, а электромобили Tesla уже сотнями тысяч ездят по дорогам всех Соединенных Штатов. При этом даже без включенной в комплектацию опции FSD они собирают данные о реальных дорожных условиях и помогают улучшать технологию.

Ранее автор канала Whole Mars Catalog уже радовал интернет первым тестом автопилота Tesla в условиях поездки на 1200 километров.

По материалам: Укринформ