В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

07.03.2021 05:56

Укринформ

Американское космическое агентство NASA сообщило, что в течение ближайших 10 лет отправит первую женщину на Луну.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBS News.

Девять женщин и девять мужчин должны посетить Луну в рамках программы "Артемида". Реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.

"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", – заявила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон

Читайте також: У SpaceX назвали успішним запуск Starship – попри вибух після приземлення

Она убеждена, что возвращение к изучению Луны поможет в развитии науки.

Как ранее сообщало агентство, на Солнце обнаружили сверхбыстрые частицы, опасные для жизни на Земле.

По материалам: Укринформ