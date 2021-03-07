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В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

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В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

07.03.2021 05:56

Укринформ

Американское космическое агентство NASA сообщило, что в течение ближайших 10 лет отправит первую женщину на Луну.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBS News.

Девять женщин и девять мужчин должны посетить Луну в рамках программы "Артемида". Реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.

"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", – заявила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон

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Она убеждена, что возвращение к изучению Луны поможет в развитии науки.

Как ранее сообщало агентство, на Солнце обнаружили сверхбыстрые частицы, опасные для жизни на Земле.

По материалам: Укринформ

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