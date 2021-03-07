В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет
В NASA обещают отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет
07.03.2021 05:56
Укринформ
Американское космическое агентство NASA сообщило, что в течение ближайших 10 лет отправит первую женщину на Луну.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBS News.
Девять женщин и девять мужчин должны посетить Луну в рамках программы "Артемида". Реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.
"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", – заявила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон
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Она убеждена, что возвращение к изучению Луны поможет в развитии науки.
Как ранее сообщало агентство, на Солнце обнаружили сверхбыстрые частицы, опасные для жизни на Земле.
По материалам: Укринформ