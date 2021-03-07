SpaceX готовится на следующей неделе запустить новую партию спутников Starlink

07.03.2021 19:09

Укринформ

Американская компания SpaceX планирует во вторник, 9 марта, запустить на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал America Space.

Запуск планируется осуществить из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) 9 марта в 21:55 по времени Восточного побережья США (ночью 10 марта по киевскому времени).

Это будет уже 21-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

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Орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов.

По материалам: Укринформ