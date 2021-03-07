Киберэксперт советует удалить из телефона «очень опасное приложение»
Киберэксперт советует удалить из телефона «очень опасное приложение»
07.03.2021 17:14
Укринформ
Пользователям смартфонов на базе Android необходимо срочно удалить опасное приложение SuperVPN, если оно установлено на устройстве.
Как передает Укринформ, об этом пишет журнал Forbes.
В авторской статье специалист по цифровым технологиям Зак Доффман призвал пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, немедленно удалить приложение SuperVPN.
Приложение, по состоянию на сейчас, скачано и установлено 100 миллионов раз.
Ранее приложение обвиняли в сокрытии вредного шпионского программного обеспечения. Сейчас предъявляют претензии относительно нарушения персональных данных, которое касается миллионов пользователей.
"Если оно есть на вашем телефоне, немедленно удалите его", – говорится в сообщении.
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Приложение, которое обещает "защищать вашу конфиденциальность и защищать вас", как оказалось, делает прямо противоположное. И это не в первый раз, когда эксперты обозначают его как "очень опасное".
Приложение "позволяет хакерам перехватывать связь между пользователем и поставщиком услуг и даже перенаправлять пользователей на враждебный сервер хакера", – говорится в статье.
По материалам: Укринформ