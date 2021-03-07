Десятки тысяч компаний оказались под угрозой из-за уязвимости Microsoft

Десятки тысяч компаний оказались под угрозой из-за уязвимости Microsoft

07.03.2021 12:37

Укринформ

От 20 000 до 30 000 американских организаций подверглись хакерским атакам, из-за изъянов программного обеспечения для электронной переписки – Microsoft Corp.

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отметила, что речь идет о "серьезной уязвимости", которая продолжает представлять угрозу.

Согласно имеющимся данным, десятки тысяч организаций в Азии и Европе также пострадали.

Компания Microsoft в пятницу отказалась комментировать масштабы проблемы, но заявила, что сотрудничает с государственными учреждениями и охранными компаниями с целью оказания помощи пострадавшим клиентам.

Microsoft сообщила об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server 2 марта.

Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и других организаций.

Компания обвинила в хакерской атаке "актера, поддерживаемого китайским правительством". По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка Hafnium.

В правительстве Китая заявили, что страна не имеет отношения к этим действиям.

Читайте также: Чехия экстрадировала в США двух украинских хакеров

Как сообщает Wired, в сообществе кибербезопасности предупредили, что уязвимые места, которые использовали хакеры, могут позволить им атаковать бесчисленное количество организаций по всему миру.

Фото: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images / Getty Images

По материалам: Укринформ