Технологии

Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Фото

06.03.2021 01:13

Укринформ

Марсоход американского космического агентства (NASA) Perseverance впервые попробовал проехаться по поверхности Марса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

Изображения, которые получили на Земле в пятницу, свидетельствуют о том, что экскурсия была короткой.

Прошло две недели с момента высадки марсохода, который весит тонну, на Красной планете. Это время инженеры потратили на ввод в эксплуатацию машины и многих ее систем, в частности различных инструментов и роботизированной руки.

Читайте також: NASA показало Марс на знімку в 360 градусів

Миссия марсохода Perseverance заключается в исследовании почти экваториального кратера под названием Иезерово, для поиска доказательств прошлой жизни. Для этого он преодолеет около 15 км в течение следующего марсианского года, что соответствует примерно двум годам на Земле.

Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Ученые хотят получить ряд интересных горных пород из кратера, которые могут содержать информацию о давней биологической активности.

Читайте также: NASA показало ночную Венеру вблизи

Среди них есть то, что на спутниковых снимках выглядит дельтой – структурой, образованной из ила и песка, намытых речкой, когда она попала в широкий водоем. В случае с Иезерово, этот широкий водоем, скорее всего, был озером, которое существовало миллиарды лет назад.

Прежде чем Perseverance сможет приступить к этой работе, он должен провести эксперимент – полетать на небольшом вертолете, привезенном с Земли. Сейчас он прикреплен ко дну марсохода.

Читайте также: NASA зашифровало сообщение на парашюте марсохода Perseverance

Как известно, Perseverance прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли. С тех пор он прислал несколько удивительных изображений со своего места посадки.

Фото: NASA/JPL-CALTECH

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Далай-лама привился от коронавируса “украинской” вакциной (видео)

45 минут ago

Компания Rakuten запустила платежную инфраструктуру с поддержкой криптовалют

1 час ago

Лидер украинской сборной вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике

2 часа ago

Закон о восстановлении конкурсов на госслужбу вступил в силу

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button