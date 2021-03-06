Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

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06.03.2021 01:13

Укринформ

Марсоход американского космического агентства (NASA) Perseverance впервые попробовал проехаться по поверхности Марса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

Изображения, которые получили на Земле в пятницу, свидетельствуют о том, что экскурсия была короткой.

Прошло две недели с момента высадки марсохода, который весит тонну, на Красной планете. Это время инженеры потратили на ввод в эксплуатацию машины и многих ее систем, в частности различных инструментов и роботизированной руки.

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Миссия марсохода Perseverance заключается в исследовании почти экваториального кратера под названием Иезерово, для поиска доказательств прошлой жизни. Для этого он преодолеет около 15 км в течение следующего марсианского года, что соответствует примерно двум годам на Земле.

Ученые хотят получить ряд интересных горных пород из кратера, которые могут содержать информацию о давней биологической активности.

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Среди них есть то, что на спутниковых снимках выглядит дельтой – структурой, образованной из ила и песка, намытых речкой, когда она попала в широкий водоем. В случае с Иезерово, этот широкий водоем, скорее всего, был озером, которое существовало миллиарды лет назад.

Прежде чем Perseverance сможет приступить к этой работе, он должен провести эксперимент – полетать на небольшом вертолете, привезенном с Земли. Сейчас он прикреплен ко дну марсохода.

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Как известно, Perseverance прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли. С тех пор он прислал несколько удивительных изображений со своего места посадки.

Фото: NASA/JPL-CALTECH

По материалам: Укринформ