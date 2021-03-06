Porsche представил спортивный электрокар в четырех моделях

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05.03.2021 13:24

Укринформ

Немецкая компания Porsche представила новый электрический автомобиль 2021 Porsche Taycan Cross Turismo.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

Автомобиль будет доступен в четырех моделях: Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo и Taycan Turbo S Cross Turismo.

Мощность Taycan 4 Cross Turismo составляет 375 лошадиных сил, а крутящий момент равен 368 Нм. Электрокар может разогнаться до 96 км в час за 4,8 секунды. Стоимость одного экземпляра начинается от 91 тысячи долларов США.

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Мощность Taycan 4S Cross Turismo составляет 482 лошадиные силы, а крутящий момент равен 479 Нм. Автомобиль разгоняется до 96 км в час за 3,9 секунды. Стоимость одного экземпляра начинается от 110 тысяч долларов.

Мощность Taycan Turbo Cross Turismo составляет 616 лошадиных сил, а крутящий момент равен 626 Нм. Электрокар может набрать 96 км в час за 3,1 секунды. Стоимость одного экземпляра начинается от 153 тысяч долларов США.

Porsche представил спортивный электрокар в 4 моделях / Фото: carbuzz.com

По материалам: Укринформ