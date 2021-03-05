Ученые сделали шаг к пониманию эволюции Земли – нашли органику в астероиде

05.03.2021 10:45

Укринформ

Международная группа исследователей провела углубленный анализ одной из частиц астероида Итокава, привезенных на Землю во время японской миссии “Хаябуса” еще в 2010 году, нашла в них первые доказательства наличия органических материалов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

«Эти находки очень интересны, поскольку они раскрывают сложные подробности истории астероида и то, что путь его эволюции так похож на путь эволюции пребиотической Земли», – сказала ученый Квини Чан из Лондонского университета Роял Холлоуэй.

Отмечается, что большая часть метеоритов Земли происходит от астероидов S-типа, таких как Итокава (богаты силикатами).

По данным исследователей, именно поэтому знание того, что они могли содержать основные ингредиенты для жизни на Земле, является значительным шагом вперед для понимания того, как могут возникать условия формирования жизни.

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До сегодняшнего дня большинство исследований органических материалов фокусировались на астроидах с астероидов С-типа, богатых углеродом.

В ходе исследования ученые обнаружили, что органический материал, который был получен от самого астероида, эволюционировал со временем в экстремальных условиях – включая воду и органическое вещество от других источников.

Этот процесс похож на процесс, который произошел на Земле.

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Более того, он помогает нам лучше понять, как первые формы земной биохимии просто могут быть продолжением химии, происходящей внутри многих астероидов.

Как сообщал Укринформ, Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило, что в образцах, доставленных с астероида зондом «Хаябуса-2», содержится гравийный материал, размеры некоторых образцов достигают примерно одного сантиметра.

По материалам: Укринформ