Космические гостиницы вместо МКС

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05.03.2021 10:27

Укринформ

Начатый еще в 1990-х проект Международной космической станции почти исчерпался. А теперь бизнес: «каких-то» $ 55 млн – и вы в космосе

В свое время к проекту присоединились, кроме США и России, еще и Япония, Канада и 10 стран-членов Европейского космического агентства – Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. За эти 20 лет МКС принял 64 длительные научно-исследовательские экспедиции, 242 астронавтов из 19 стран и семь космических туристов.

Но слишком высокая стоимость эксплуатации станции (только для NASA ежегодные расходы составляют почти $ 2 млрд без учета стоимости космических носителей, и львиная доля их идет на бесконечные ремонты и модернизации) делают нецелесообразной ее дальнейшее существование. Техническое состояние МКС оставляет желать лучшего. В последнее десятилетие станция страдает от многочисленных аварий – проблемы с электропитанием, повреждения солнечных панелей, так называемый космический «планктон» на внешней поверхности, до сих пор не ликвидирована с августа 2019 года разгерметизация одного из старейших модулей «Звезда», где находятся системы управления и жизнеобеспечения и каюты для астронавтов.

Поэтому принято предварительное решение – эксплуатировать МКС только до 2024 года, возможно, срок продлят до 2030-го. NASA уверена, что строительство новой международной или национальной космической станции, а затем ее содержание – нецелесообразны из-за воистину космических расходах. Что же дальше? Неужели эпоха орбитальных пилотируемых научных станций уходит безвозвратно?

Надо надеяться, что нет. Национальное космическое агентство США в прошлом году заключило договор о сотрудничестве с компанией Axiom Space – одним из разработчиков космических аппаратов. В 2024 году Axiom Station собирается построить первый орбитальный отель на десяток-другой космических туристов. А NASA при необходимости сможет арендовать в этом космическом коммерческом проекте часть модулей для своей научно-исследовательской деятельности – и дешевле, и бесконечными ремонтами не надо заниматься.

Но есть еще более амбициозный коммерческий замысел – от компании Orbital Assembly Corporation. Уже в 2027 году компания хочет вывести на орбиту некое «космическое колесо», рассчитанное на 400 отдыхающих, с ресторанами и спортивными площадками.

Остается этого дождаться. Ну и, может, подешевеет? Как когда-то – мобильная связь.

Подготовил Александр Шингур

По материалам СМИ и специализированных сайтов

По материалам: Укринформ