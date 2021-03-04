Запуск ракеты Starship отложили

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03.03.2021 22:37

Укринформ

Американская частная космическая компания SpaceX не смогла в запланированное время запустить десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Прямая трансляция подготовки старта этого ведется на странице NASA в Ютубе.

Компания Илона Маска планировала запустить Starship SN10 на высоту примерно 10 километров. Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

Starship SN10 в 19:49 по киевскому времени начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался около 20:50. Затем его перенесли на 22:14.

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Впрочем, и в это время запуск не состоялся. Starship не смог взлететь из-за отказа двигателя.

В SpaceX отметили, что попытку запуска повторят в ближайшее время. Пока не известно, будет ли это сегодня.

По материалам: Укринформ