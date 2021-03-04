Минцифры разработает смартфоны для правительственной спецсвязи

04.03.2021 17:17

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины до конца 2021 года планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь и разработать соответствующие смартфоны.

Как передает Укринформ, об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас появился бюджет. Мы хотим в этом году вместе с Госспецсвязи улучшать качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи – разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Они тоже будут выполнять функцию правительственной связи", – рассказал Федоров.

Он отметил, что по планам ведомства первые такие смартфоны появятся в конце этого года. По словам вице-премьера, подобные решения работают в ряде стран.

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Он также добавил, что разработкой такой связи занимается непосредственно Государственная служба специальной связи и защиты (Госспецсвязи).

Как сообщал Укринформ, председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь на пресс-конференции в Укринформе 26 февраля заявил, что в планах ведомства на 2021 год усилить защиту объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных ресурсов от кибератак. В частности, в ведомстве планируют усилить сервисную защиту государственных вебприложений, запустить новую защищенную мобильную связь для правительства и обучать основам кибергигиены государственных служащих.

По материалам: Укринформ