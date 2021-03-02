В Telegram появился канал, куда спецслужбисты «сливают» компромат на Путина
В Telegram появился канал, куда спецслужбисты «сливают» компромат на Путина
01.03.2021 03:56
Укринформ
Люди, называющие себя представителями руководящего состава нескольких разведывательных и контрразведывательных ведомств РФ и соседних с ней стран, ведут в соцсети Telegram канал, посвященный российскому президенту.
Проект называется Генерал СВР (рус. "СВР" – это российская Служба внешней разведки), передает Укринформ со ссылкой на Еспресо.TV.
Канал публикует материалы, источником происхождения которых также отмечается Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба охраны РФ и те, кто тесно сотрудничал с Путиным в прошлые годы, а сейчас находится в эмиграции, и "коллеги" из спецслужб разных стран мира.
Тематика канала следующая:
- состояние здоровья Путина;
- отношения Путина со своим ближайшим окружением (в т.ч. конфликтные);
- подготовка им кандидатов в преемники;
- противодействие оппозиции;
- война с Украиной;
- политика Кремля в отношении Беларуси;
- серии террористических актов и попыток их совершения с помощью выходцев из Таджикистана;
- провокации и манипуляции Кремля на постсоветском пространстве, в частности, во время последней войны в Нагорном Карабахе и в Армении
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Авторы статей с большим количеством до сих пор не известных фактов и подробностей из повседневной жизни Владимира Путина имен не раскрывают.
Канал наразі вже має 178 тисяч підписників.
По материалам: Укринформ