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В Telegram появился канал, куда спецслужбисты «сливают» компромат на Путина

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В Telegram появился канал, куда спецслужбисты «сливают» компромат на Путина

В Telegram появился канал, куда спецслужбисты «сливают» компромат на Путина

01.03.2021 03:56

Укринформ

Люди, называющие себя представителями руководящего состава нескольких разведывательных и контрразведывательных ведомств РФ и соседних с ней стран, ведут в соцсети Telegram канал, посвященный российскому президенту.

Проект называется Генерал СВР (рус. "СВР" – это российская Служба внешней разведки), передает Укринформ со ссылкой на Еспресо.TV.

Канал публикует материалы, источником происхождения которых также отмечается Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба охраны РФ и те, кто тесно сотрудничал с Путиным в прошлые годы, а сейчас находится в эмиграции, и "коллеги" из спецслужб разных стран мира.

Тематика канала следующая:

  • состояние здоровья Путина;
  • отношения Путина со своим ближайшим окружением (в т.ч. конфликтные);
  • подготовка им кандидатов в преемники;
  • противодействие оппозиции;
  • война с Украиной;
  • политика Кремля в отношении Беларуси;
  • серии террористических актов и попыток их совершения с помощью выходцев из Таджикистана;
  • провокации и манипуляции Кремля на постсоветском пространстве, в частности, во время последней войны в Нагорном Карабахе и в Армении

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Авторы статей с большим количеством до сих пор не известных фактов и подробностей из повседневной жизни Владимира Путина имен не раскрывают.

Канал наразі вже має 178 тисяч підписників.

По материалам: Укринформ

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