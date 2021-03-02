В Telegram появился канал, куда спецслужбисты «сливают» компромат на Путина

В Telegram появился канал, куда спецслужбисты «сливают» компромат на Путина

01.03.2021 03:56

Укринформ

Люди, называющие себя представителями руководящего состава нескольких разведывательных и контрразведывательных ведомств РФ и соседних с ней стран, ведут в соцсети Telegram канал, посвященный российскому президенту.

Проект называется Генерал СВР (рус. "СВР" – это российская Служба внешней разведки), передает Укринформ со ссылкой на Еспресо.TV.

Канал публикует материалы, источником происхождения которых также отмечается Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба охраны РФ и те, кто тесно сотрудничал с Путиным в прошлые годы, а сейчас находится в эмиграции, и "коллеги" из спецслужб разных стран мира.

Тематика канала следующая:

состояние здоровья Путина;

отношения Путина со своим ближайшим окружением (в т.ч. конфликтные);

подготовка им кандидатов в преемники;

противодействие оппозиции;

война с Украиной;

политика Кремля в отношении Беларуси;

серии террористических актов и попыток их совершения с помощью выходцев из Таджикистана;

провокации и манипуляции Кремля на постсоветском пространстве, в частности, во время последней войны в Нагорном Карабахе и в Армении

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Авторы статей с большим количеством до сих пор не известных фактов и подробностей из повседневной жизни Владимира Путина имен не раскрывают.

Канал наразі вже має 178 тисяч підписників.

По материалам: Укринформ