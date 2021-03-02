Twitter начинает маркировать посты с фейками о COVID-вакцинах

02.03.2021 09:55

Укринформ

Компания Twitter начинает маркировать сообщения, содержащие вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом изданию Reuters сообщила глава Британской общественной политики Twitter Кэти Миншалл.

«С сегодняшнего дня мы будем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее опасной, вводящей в заблуждение информации по COVID-19 из сервиса», – сказала она.

По словам Миншалл, такой подход направлен на защиту от ложных заявлений о безопасности и эффективности прививок, поскольку есть опасения, что недоверие общества к вакцинам может поставить под угрозу успех программ вакцинации по всему миру.

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Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировали 114 995 418 случаев заражения коронавирусом, в частности 2 550 296 летальных, выздоровели 90 721 245 человек.

По материалам: Укринформ