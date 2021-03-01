Toyota будет продавать технологию своих авто на водороде другим компаниям

Toyota будет продавать технологию своих авто на водороде другим компаниям

01.03.2021 15:08

Укринформ

Японская автомобилестроительная компания Toyota планирует продавать технологию своих автомобилей на водороде другим компаниям, которые также переходят на более экологически чистые модели.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Компания-гигант автомобильной промышленности предложит модуль в виде коробки, в котором реализованы технические решения, в том числе технология батареи топливных элементов, созданной для седана Toyota Mirai.

Топливные элементы используют водород и кислород, а единственным побочным продуктом является вода.

В Toyota отметили, что продажи могут стартовать весной, а потенциальная возможность использования этой технологии распространяется на грузовики, автобусы, поезда и даже на генераторы электроэнергии.

Япония рекламирует водород как топливо будущего. Toyota рассчитывает, что последний шаг поможет активизировать развитие инфраструктуры, в частности, водородных заправочных станций.

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Как сообщал Укринформ, в Японии разрабатываются новые системы, использующие искусственный интеллект для анализа рентгеновских и эндоскопических снимков с целью выявления в человеческом организме аномалий, которые могут показывать наличие рака.

По материалам: Укринформ