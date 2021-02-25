Развитие украинской ІТ-индустрии зависит от работы Дія.Сіті – эксперт

25.02.2021 16:51

Укринформ

От того, как будет функционировать Дія.Сіті – первая в мире виртуальная бизнес-страна, зависит развитие украинской ІТ-индустрии в следующие 15 лет.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "IT Ukraine" Константин Васюк в комментарии Укринформу.

"Дія.Сіті – это амбициозный эксперимент, от которого зависит развитие индустрии в следующие 15 лет", – подчеркнул Васюк.

Но, по его мнению, сейчас непонятно, каким станет влияние проекта на ІТ, ведь это прежде всего будет зависеть от того, действительно ли будут учтены властью ключевые рекомендации и предложения со стороны бизнес-сообщества.

По его словам, IT-сообщество уже подало ряд предложений к законопроекту №4303-д «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», которые смогли бы значительно улучшить, и подготовили альтернативный законопроект №4303-2 от ІТ-отрасли.

Он напомнил, что благодаря правильному подходу прошлого года, что стал для большинства кризисным, украинской IT-отрасли впервые удалось пересечь отметку в 5 млрд долларов экспорта при росте на 20% относительно предыдущего.

Также директор отметил, что для дальнейшего стабильного развития IT-индустрии важны следующие факторы: декларативный принцип вступления, сохранение возможности работы как с ФЛП, так и гиг-контракторами с одинаковым уровнем налоговой нагрузки, четкое определение алгоритмов выхода из Дія.Сіті для компаний- резидентов, свободный выбор относительно участия в объединении резидентов и уплаты каких-либо дополнительных членских взносов и тому подобное.

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Как сообщал Укринформ, в начале июня 2020 года Министерство цифровой трансформации анонсировало старт проекта Дія.City – первой в мире виртуальной бизнес-страны.

Цель проекта – создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.

Предполагается, что к 2025 году благодаря проекту в стране будет создано дополнительно более 450 тыс. рабочих мест. Проект привлечет в IT-отрасль более $11,8 млрд. Планируется, что проект заинтересует украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Проект охватит такие технологические сферы, как AgroTech, Fintech и Blockchain, АІ и технологии облачных вычислений, медицинские нейросети и биотехнологии, IoT, Publishing и торговые площадки, авиационные и космические технологии, беспилотники, рекламу, маркетинг и продвижение, анимацию, графику и аудио, киберспорт и аутсорсинг бизнес-процессов.

По материалам: Укринформ