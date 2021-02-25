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К Земле приближается 50-метровый астероид

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К Земле приближается 50-метровый астероид

К Земле приближается 50-метровый астероид

25.02.2021 12:19

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в субботу, 27 февраля, мимо Земли пролетит астероид 2021 DE, размер которого – около 50 метров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.

Расстояние между астероидом и нашей планетой составит более 1,5 млн километров, что в 4,2 раза больше расстояния между Землей и Луной.

Сейчас скорость 2021 DE 26 км в секунду или 93 000 км в час.

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В NASA уверяют, что астероид безопасно пролетит мимо Земли.

Как сообщал Укринформ, 22 февраля мимо Земли пролетел астероид 2020 XU6 размером со стадион.

Фото: www.express.co.uk

По материалам: Укринформ

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