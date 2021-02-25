Hyundai заменит батареи более 80 тысяч электрокаров
Hyundai заменит батареи более 80 тысяч электрокаров
24.02.2021 22:42
Укринформ
Южнокорейская компания Hyundai заявила о замене батарей в 82 тысячах электрокарах из-за потенциального риска возгорания.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.
Общая стоимость замены батарей, которые были изготовлены компанией LG Energy Solutions Ltd с ноября 2017 по март 2020 года, обойдется Hyundai в 899,7 млрд долл. США.
Речь идет о 75 680 электрокаров модели Kona, 5 716 электрокаров модели IONIQ и 305 электрических автобусов Elec City.
Отмечается, что сама операция начнется с 29 марта этого года в Южной Корее и с апреля – в мире. После объявления новости акции компании снизились на 3,9%.
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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Hyundai представила эклектический кроссовер Hyundai Ioniq 5.
По материалам: Укринформ