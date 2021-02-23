В Житомире разработали мобильное приложение, которое визуализирует планеты в 3D-формате

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22.02.2021 10:57

Укринформ

В Инжиниринговой школе при Полесском государственном университете в Житомире разработали мобильное приложение MobileAR, которое позволяет визуализировать в 3D-формате планеты Солнечной системы.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала руководитель научно-технической лаборатории Инжиниринговой школы Noosphere Екатерина Молодецкая.

«Студенческая команда Custom World, которая воплощает ряд проектов в Инжиниринговой школе Noosphere при Полесском государственном университете, разработала приложение MobileAR. Его можно установить на мобильный телефон либо планшет и рассматривать в 3D-формате объекты с помощью специальных картинок-маяков и взаимодействовать с ними. Сейчас разработаны 7 таких изображений, среди которых 5 планет Солнечной системы, радиотелескоп и логотип нашего университета. К тому же, изображения могут быть анимированными», – отметила Молодецкая.

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По её словам, идея такого приложения появилась у команды, когда она работала над созданием интерактивной песочницы с дополненной реальностью для Днепровского планетария.

Команда авторов надеется, что MobileAR будет использоваться в образовательных целях, чтобы с помощью визуализации показать сложные явления, которые изучают на уроках астрономии, физики, химии.

Приложение, которое визуализирует планеты в 3D-формате / Фото: Custom World

По материалам: Укринформ