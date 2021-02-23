Tesla приостановила продажу бюджетной версии Model Y через месяц после появления на рынке

Tesla приостановила продажу бюджетной версии Model Y через месяц после появления на рынке

22.02.2021 11:03

Укринформ

Компания Tesla приостановила продажу бюджетной версии электрокроссовера Model Y – Standard Range – через месяц после появления на рынке.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что электромобиля Standard Range также нет на сайте компании.

Издание пишет, что кроссовер Model, вероятно, сняли с продажи из-за «широкого разброса цен и конфигурации, за которыми становится труднее следить».

Стартовая цена Standard Range, который на одном заряде может проехать 392 км, составляет $42 тыс.

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Как пишет портал, выпуск этого электрокара стал неожиданным, учитывая, что в июле 2020 года основатель Tesla Маск критиковал модель за «неприемлемо низкую» дальность хода.

Автомобиль Model Y Standard Range – кроссовер с задним приводом, который способен разогнаться с нуля до 100 км/ч за 5,3 секунды, и максимальной скоростью до 220 км/ч.

Как сообщал Укринформ, ранее компания Tesla Илона Маска заявила, что отзовет в мире 12300 электрических автомобилей модели Model X из-за проблем с молдингами.

Фото: electrek.co

По материалам: Укринформ