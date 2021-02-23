Обезьяньи мордочки: Китай разрабатывает новую технологию распознавания лиц

22.02.2021 20:34

Укринформ

Китайские ученые из Северо-Западного университета в городе Сиань разрабатывают технологию по распознаванию лица золотистых курносых обезьян.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

Благодаря этой новейшей технологии ученые хотят создать информационную базу данных золотистых курносых обезьян в горном хребте Циньлин.

Отмечается, что пока технология по распознаванию лица животных, которая сейчас находится на экспериментальном этапе, смогла распознать только 200 золотистых курносых обезьян.

«Мы делаем от 700 до 800 фотографий каждой обезьяны, тогда как уровень распознавания лиц может достигать 94%», – заявил один из исследователей Жанг Хэ.

Он также добавил, что после полной разработки система будет встроена в инфракрасные камеры, которые будут установлены в природе и автоматически будут обнаруживать обезьян, распознавать их и собирать данные об их поведении.

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Отмечается, что всего в Циньлине на высоте от 1500 до 3300 метров проживает около 4 тысяч золотистых курносых обезьян.

Как сообщал Укринформ, исследователям из Пенсильванского университета удалось поднять в воздух две небольшие майларовые пластины и управлять их движением только при помощи света.

По материалам: Укринформ