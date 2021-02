Марсоход NASA показал «спокойствие и величие» Красной планеты

22.02.2021 22:08

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance ("Настойчивость"), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, отправил на Землю своё первое видео.

"Посадка на Марс – это приток напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль очистится: покоя и величия", – говорится в посте.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Как сообщал Укринформ, 18 февраля американская космическая орбитальная станция Perseverance доставила на орбиту Марса уникальный экспериментальный прибор – "MOXIE" Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсианский кислород, аббревиатура ISRU означает "In situ", то есть кислород, продуцируемый "на месте"), который впервые попытается получить О2 из атмосферы другой планеты.

